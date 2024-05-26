DHBT başvurusu ne zaman başlayacak? DHBT 2024 ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) bu yıl Eylül ayında yapılacak. Söz konusu oturumun başvuruları ise Ağustos ayında alınacak. Peki, DHBT 2024 ne zaman? DHBT başvurusu ne zaman başlayacak?
2024-KPSS Lisans başvurularının bir kısmı geride kaldı. Genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde alındı. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları ise henüz başlamadı. İşte, 2024 DHBT takvimi...