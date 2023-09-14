Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmenlere eğitim ödeneği ödemeleri bekleniyor

Eğitim ödeneğinden ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler ile okul müdürleri, yardımcılar, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler yararlanabiliyor. Öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla kırtasiye desteği ödemelerini gündemlerine aldı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenlere kırtasiye malzemeleri için eğitim ödeneği desteği sağlanacak. Peki, eğitim ödeneği ödemesi ne zaman yatar?

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmenlere eğitim ödeneği ödemeleri bekleniyor - 1

Öğretmenlere kırtasiye parası olarak da bilinen eğitim ödeneği verilecek. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül'de başladı. Yüz binlerce öğretmen şimdi eğitim ödeneği ödemelerine odaklandı. Geçtiğimiz dönem 1325 TL olarak hesaplara aktarılan eğitim ödeneğinin bu yıl ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. İşte, 2023 öğretmenlere eğitim ödeneği ödemesinde son durum...

EĞİTİM HABERLERİ

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmenlere eğitim ödeneği ödemeleri bekleniyor - 2

EĞİTİM ÖDENEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Öğretmen kırtasiye ödeneği geçtiğimiz yıl 12 Eylül tarihinden itibaren hesaplara aktarılmıştı.

Bu yılın ödeme takvimi henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmadı.

Ödemelere dair resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar gelince haberimizde yer vereceğiz.

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmenlere eğitim ödeneği ödemeleri bekleniyor - 3

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl eğitim ödeneğine ilişkin şu açıklamada şu ifadeler yer alıyordu;

2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi. Yazıda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce başlayanlara yüzde 75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara yüzde 50'si oranında yapılacağı ifadesi hatırlatıldı.

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