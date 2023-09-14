Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmenlere eğitim ödeneği ödemeleri bekleniyor

Öğretmenlere kırtasiye parası olarak da bilinen eğitim ödeneği verilecek. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül'de başladı. Yüz binlerce öğretmen şimdi eğitim ödeneği ödemelerine odaklandı. Geçtiğimiz dönem 1325 TL olarak hesaplara aktarılan eğitim ödeneğinin bu yıl ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. İşte, 2023 öğretmenlere eğitim ödeneği ödemesinde son durum...