Eğitimde yeni dönem: Öğrenci karneleri değişiyor
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere dağıtılan karnelerde değişikliğe gidiyor. Ortaokul öğrencilerini kapsayan değişiklikle birlikte yeni karnelere, ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumları da işlenecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce sadece ders ve davranış notlarını içeren öğrenci karnelerinde, büyük bir tasarım ve içerik değişikliğine gitti.2023-2024 eğitim öğretim dönemi sonunda ilk kez dağıtılmaya başlanacak yeni tasarımlı karnelere, sadece akademik başarı değil, sosyal etkinlikler de işlenecek.