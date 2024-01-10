EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Bakanlık'tan engelli memur atamalarıyla ilgili açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına atanacağını açıkladı. Atamaların EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, tercih işlemlerinin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabileceği bildirildi. Peki, EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Engelli memur atamalarıyla ilgili açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli memur atamaları başvuru tarihlerini paylaşarak adayları bilgilendirdi.