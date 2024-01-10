EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Bakanlık'tan engelli memur atamalarıyla ilgili açıklama

BAKAN GÖKTAŞ DUYURMUŞTU

2024 yılı bütçesi görüşmeleri ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yılda yapılacak atamalarla ilgili konuşmuştu. Göktaş, "Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğimizin müjdesini paylaşmak isterim. Böylece bu yıl kamuda 4 bin 715 engelli vatandaşımızın istihdamını sağlamış olacağız." ifadelerini kullanmıştı.