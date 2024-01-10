EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Bakanlık'tan engelli memur atamalarıyla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına atanacağını açıkladı. Atamaların EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, tercih işlemlerinin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabileceği bildirildi. Peki, EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Bakanlık'tan engelli memur atamalarıyla ilgili açıklama - 1

Engelli memur atamalarıyla ilgili açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli memur atamaları başvuru tarihlerini paylaşarak adayları bilgilendirdi.

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EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Bakanlık'tan engelli memur atamalarıyla ilgili açıklama - 2

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yıl yapılması planlanan EKPSS ile engelli kamu personeli atama takviminde tercih aşamasının başladığı belirtildi.

EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Bakanlık'tan engelli memur atamalarıyla ilgili açıklama - 3

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirme işlemi için hazırlanan tercih kılavuzunun 10-19 Ocak'ta ÖSYM tarafından yayımlanacağı bildirilen açıklamada, adayların tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabileceği kaydedildi.


EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Bakanlık'tan engelli memur atamalarıyla ilgili açıklama - 4

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Atamaların EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, tercih işlemlerinin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabileceği bildirildi.

EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Bakanlık'tan engelli memur atamalarıyla ilgili açıklama - 5

BAKAN GÖKTAŞ DUYURMUŞTU

2024 yılı bütçesi görüşmeleri ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yılda yapılacak atamalarla ilgili konuşmuştu.  Göktaş, "Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğimizin müjdesini paylaşmak isterim. Böylece bu yıl kamuda 4 bin 715 engelli vatandaşımızın istihdamını sağlamış olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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