EKPSS 2024 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı (ÖSYM AİS EKPSS sonuç sayfası)

EKPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

Sonuçlar ardından 2024-EKPSS: cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan duyuruda;



"28 Nisan 2024 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.



Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecektir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir. "ifadelerine yer verildi.

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