EKPSS 2024 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı (ÖSYM AİS EKPSS sonuç sayfası)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada; "28 Nisan 2024 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2024-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi. Adaylar, EKPSS sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

EKPSS 2024 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı (ÖSYM AİS EKPSS sonuç sayfası) - 1

2024 EKPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM EKPSS sonuç duyurusunu resmi internet adresi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.

EĞİTİM HABERLERİ

EKPSS 2024 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı (ÖSYM AİS EKPSS sonuç sayfası) - 2

2024 EKPSS SONUÇLARI DUYURUSU

Yapılan duyuruda; "2024-EKPSS Sonuçları Açıklandı

28 Nisan 2024 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2024-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

EKPSS 2024 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı (ÖSYM AİS EKPSS sonuç sayfası) - 3

EKPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alıyor.

EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

EKPSS 2024 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı (ÖSYM AİS EKPSS sonuç sayfası) - 4

EKPSS KURA BAŞVURULARI TAMAMLANDI

ÖSYM tarafından yapılan EKPSS kura başvuru duyurusu şu şekildeydi;

“Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca, kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacaktır. Kuraya; ilkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya bu okullardan EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecektir. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaktır."

Kuraya katılmak için başvuru yapan adaylar başvuru işlemlerini, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden 6-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında tamamladı.

EKPSS 2024 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı (ÖSYM AİS EKPSS sonuç sayfası) - 5

EKPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

Sonuçlar ardından 2024-EKPSS: cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan duyuruda;

"28 Nisan 2024 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecektir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir. "ifadelerine yer verildi.

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