EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı, 2024 EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına tercih yapacak adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM üzerinden yapılacak olan EKPSS tercihleri için gözler yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
2024 EKPSS tercihlerinin ne zaman yapılacağı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla bekleniyor. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınacak olan EKPSS tercihleri için geri sayım başladı. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?