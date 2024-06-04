EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı, 2024 EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına tercih yapacak adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM üzerinden yapılacak olan EKPSS tercihleri için gözler yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? - 1

2024 EKPSS tercihlerinin ne zaman yapılacağı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla bekleniyor. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınacak olan EKPSS tercihleri için geri sayım başladı. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

EĞİTİM HABERLERİ

EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? - 2

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin haziran ayında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? - 3

EKPSS TABAN VE TAVAN PUANLAR

2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? - 4

Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

DAHA FAZLA GÖSTER