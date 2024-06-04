EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

2024 EKPSS tercihlerinin ne zaman yapılacağı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla bekleniyor. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınacak olan EKPSS tercihleri için geri sayım başladı. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?