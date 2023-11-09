İBB burs başvuru sonuçları 2023: İBB bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında İBB bursu için başvuruda bulunan binlerce öğrenci, sonuçların açıklanacağı tarihi sorguluyor. İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı kapsamında verilecek olan burslar için gözler İBB'nin açıklamasına çevrildi. Peki, İBB bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları 2023: İBB bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2023-2024 İBB burs sonuçları, başvuruda bulunan binlerce öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. Hem eğitimlerine hem de yaşamlarına katkı sağlaması için İBB burs başvuru sonuçlarını bekleyen öğrenciler, gözlerini sonuç sorgulama ekranına çevirdi. İşte İBB burs başvurularıyla ilgili ayrıntılar.

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İBB burs başvuru sonuçları 2023: İBB bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuru sonuçları aralık ayında ilan edilmişti.

Buna göre; Bu yıl da İBB burs başvuru sonuçlarının aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

İBB burs başvuru sonuçları 2023: İBB bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

İBB BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

Burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor. İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

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