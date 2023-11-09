İBB burs başvuru sonuçları 2023: İBB bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında İBB bursu için başvuruda bulunan binlerce öğrenci, sonuçların açıklanacağı tarihi sorguluyor. İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı kapsamında verilecek olan burslar için gözler İBB'nin açıklamasına çevrildi. Peki, İBB bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023-2024 İBB burs sonuçları, başvuruda bulunan binlerce öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. Hem eğitimlerine hem de yaşamlarına katkı sağlaması için İBB burs başvuru sonuçlarını bekleyen öğrenciler, gözlerini sonuç sorgulama ekranına çevirdi. İşte İBB burs başvurularıyla ilgili ayrıntılar.