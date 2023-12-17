İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, sonuç açıklamasına kilitlendi. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilecek? - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi "Genç Üniversiteli Desteği" projesi kapsamında 75 bin öğrenciye burs desteği sağlayacağını duyurmuştu. 26 Eylül'de başlayan İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) burs başvuru işlemleri 20 Ekim'de sona erdi.

EĞİTİM HABERLERİ

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilecek? - 2

BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl İBB başvuruları 16 Ekim’de sona ermiş, sonuçlar aralık ayında açıklanmıştı. Bu sene de İBB burs sonuçlarının Aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilecek? - 3

İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2023-2024 İBB burs ücretleri 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacak. Toplam İBB burs miktarı 7.500 TL olarak belirlendi.

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilecek? - 4

BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek. Burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor.

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