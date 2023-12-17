İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilecek?

BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek. Burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor.