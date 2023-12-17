İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilecek?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, sonuç açıklamasına kilitlendi. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi "Genç Üniversiteli Desteği" projesi kapsamında 75 bin öğrenciye burs desteği sağlayacağını duyurmuştu. 26 Eylül'de başlayan İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) burs başvuru işlemleri 20 Ekim'de sona erdi.