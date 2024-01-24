İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? (2023-2024 İBB bursu ödeme tarihleri)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursu 2. taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağı, İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvurusunda bulunan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İstanbul'da okuyan ön lisans ve lisans öğrencilerine burs imkanı tanıyan İBB, burs almaya hak kazanan öğrencilere 3 taksit halinde ödeme yapıyor. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak?
2023-2024 İBB burs 2. taksit ödemeleri için tarihler araştırılıyor. İBB bursu almaya hak kazanan öğrenciler, ilk burslularını geçtiğimiz aylarda almışlardı. Şimdi gözler 2. taksit ödemelerine çevrildi. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak?