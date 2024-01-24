İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? (2023-2024 İBB bursu ödeme tarihleri)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursu 2. taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağı, İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvurusunda bulunan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İstanbul'da okuyan ön lisans ve lisans öğrencilerine burs imkanı tanıyan İBB, burs almaya hak kazanan öğrencilere 3 taksit halinde ödeme yapıyor. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak?

İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? (2023-2024 İBB bursu ödeme tarihleri) - 1

2023-2024 İBB burs 2. taksit ödemeleri için tarihler araştırılıyor. İBB bursu almaya hak kazanan öğrenciler, ilk burslularını geçtiğimiz aylarda almışlardı. Şimdi gözler 2. taksit ödemelerine çevrildi. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak?

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İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? (2023-2024 İBB bursu ödeme tarihleri) - 2

İBB BURSU NE KADAR?

2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak.

İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? (2023-2024 İBB bursu ödeme tarihleri) - 3

İBB İKİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

İBB bursunun ikinci taksit ödemesi için tarih bilgisi henüz net değil.

Ödemeler başlayınca hak sahibi öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

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