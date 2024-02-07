İBB bursu 2. taksitleri ne zaman yatacak? 2024 İBB burs ödemesinde son durum

2023-2024 eğitim yılında binlerce üniversiteli eğitim desteği almaya hak kazandı. Eğitim desteğinin ikinci taksidi için ise araştırmalar yoğunlaştı. Üniversite öğrencileri, söz konusu burs için ikinci ödemeyi ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, İBB bursu ne zaman yatacak?

İBB bursu 2. taksitleri ne zaman yatacak? 2024 İBB burs ödemesinde son durum - 1

İBB, 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' kapsamında lisans eğitimine devam eden öğrencilere 7 bin 500 TL burs ödemesi yapacak. Bursu almaya hak kazanan binlerce öğrencinin gözü, paraların hesaplarına yatacağı tarihlerde. İşte, 2024 İBB burs ödemesinde son durum...

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İBB bursu 2. taksitleri ne zaman yatacak? 2024 İBB burs ödemesinde son durum - 2

İBB İKİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

İBB bursunun ikinci taksit ödemesi için tarih bilgisi henüz net değil.

Ödemeler başlayınca hak sahibi öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

İBB bursu 2. taksitleri ne zaman yatacak? 2024 İBB burs ödemesinde son durum - 3

İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursu 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak. Böylelikle öğrencilere toplam 7 bin 500 TL ödeme yapılmış olacak.

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