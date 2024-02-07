İBB bursu 2. taksitleri ne zaman yatacak? 2024 İBB burs ödemesinde son durum
2023-2024 eğitim yılında binlerce üniversiteli eğitim desteği almaya hak kazandı. Eğitim desteğinin ikinci taksidi için ise araştırmalar yoğunlaştı. Üniversite öğrencileri, söz konusu burs için ikinci ödemeyi ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, İBB bursu ne zaman yatacak?
İBB, 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' kapsamında lisans eğitimine devam eden öğrencilere 7 bin 500 TL burs ödemesi yapacak. Bursu almaya hak kazanan binlerce öğrencinin gözü, paraların hesaplarına yatacağı tarihlerde. İşte, 2024 İBB burs ödemesinde son durum...