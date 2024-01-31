İBB bursunun ikinci taksiti ne zaman hesaplara yatacak? İBB burs ödemesi ne zaman?
2023-2024 eğitim öğretim yılında İBB burslarından binlerce öğrenci faydalanıyor. İBB, öğrencilere üç parça halinde burs yardımında bulunacak. İlk parça ödemelerin bitmesinin ardından şimdi ise ikinci dönem ödemeleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, İBB bursunun ikinci taksiti ne zaman yatacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adıyla İstanbullu lisans ve ön lisans öğrencilerine burs desteği veriyor. 2023-2024 eğitim yılı başvuru sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmış ve ardından ilk taksit burs ödemesi yapılmıştı. İşte, 2023-2024 İBB burs ödemesinde son durum...