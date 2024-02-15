İkinci ara tatil ne zaman? MEB nisan ara tatil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatili nisan ayında yapılacak. Pek çok öğrenci, öğrenci ailesi ve eğitimci de bu kapsamda bilgileri sorguluyor. İşte, MEB nisan ara tatil takvimi...