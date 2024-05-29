İl dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak? (İller arası yer değiştirme takvimi)

İl içi atamaları ardından gözler il içi yer değiştirme takvimine çevrildi. Çeşitli sebeplerle il dışı tayin başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan tarihleri araştırıyor. Pek, il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak? İşte iller arası yer değiştirme takviminin ayrıntıları...

İl dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak? (İller arası yer değiştirme takvimi) - 1

2024 yılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Takvim doğrultusunda öğretmenlerin iller arası (il dışı) isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları haziran ayında alınacak.

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İl dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak? (İller arası yer değiştirme takvimi) - 2

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Buna göre öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği de 3-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

İl dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak? (İller arası yer değiştirme takvimi) - 3

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

İl dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak? (İller arası yer değiştirme takvimi) - 4

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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