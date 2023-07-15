İl içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 il içi yer değiştirme takvimi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama takvimini geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Takvim doğrultusunda il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13 Temmuz 2023 tarihinde başladı. Peki, il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 il içi yer değiştirme takvimi - 1

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin kılavuz ve takvim paylaşıldı.

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İl içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 il içi yer değiştirme takvimi - 2

BAŞVURU TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, il içi yer değiştirme başvuruları 13- 17 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınacak.

İl içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 il içi yer değiştirme takvimi - 3

İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi tayin sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılacak. Atamalar valiliklerce gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor. 

İl içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 il içi yer değiştirme takvimi - 4

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre
yapılacak.

İl içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 il içi yer değiştirme takvimi - 5

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise
atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

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