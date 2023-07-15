İl içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 il içi yer değiştirme takvimi

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise

atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.