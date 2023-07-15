İl içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 il içi yer değiştirme takvimi
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama takvimini geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Takvim doğrultusunda il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13 Temmuz 2023 tarihinde başladı. Peki, il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin kılavuz ve takvim paylaşıldı.