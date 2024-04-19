İlk kez görüntülendi! İşte ÖSYM'nin gizli sınav merkezi
8-9 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi 100'ün üzerinde ÖSYM görevlisinin soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için 45 gün dış dünyadan izole yaşayacakları kapalı merkezi görüntüledi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başta olmak üzere, sınavların tüm hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7/24 emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor.