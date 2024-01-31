İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? 2024 İOKBS başvurusu ne zaman?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı. Bakanlık tarafından ilan edilen kılavuza göre, sınava resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrenciler katılabilecek.