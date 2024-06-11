İller arası tayin sonuçları sorgulama ekranı: Öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları açıklandı

Millî Eğitim Bakanlığınca isteğe bağlı iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı. Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapıldı. Peki, Öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları nasıl öğrenilir?

İller arası tayin sonuçları sorgulama ekranı: Öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları açıklandı - 1

2024 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığınca  3-7 Haziran 2024 tarihleri arasında başvuruları alınan öğretmenlerin  iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı.

EĞİTİM HABERLERİ

İller arası tayin sonuçları sorgulama ekranı: Öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları açıklandı - 2

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre, öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları 11 Haziran 2024 tarihinden itibaren sorgulanabilecek.

İller arası tayin sonuçları sorgulama ekranı: Öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları açıklandı - 3

Başvuru sonuçları MEBBİS sistemi üzerinden ilan edilecek. Öğretmenler yeni görev yerlerinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılına başlayacaklar.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA

İller arası tayin sonuçları sorgulama ekranı: Öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları açıklandı - 4

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren yapılacak.

İller arası tayin sonuçları sorgulama ekranı: Öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları açıklandı - 5

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınara khizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla
belirlenecektir.

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