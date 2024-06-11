İller arası tayin sonuçları sorgulama ekranı: Öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları açıklandı
Millî Eğitim Bakanlığınca isteğe bağlı iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı. Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapıldı. Peki, Öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları nasıl öğrenilir?
2024 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığınca 3-7 Haziran 2024 tarihleri arasında başvuruları alınan öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı.