İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2024 bursluluk sınav sonucu için tarih verdi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İOKBS bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde pazar günü gerçekleştirildi Sınavların tamamlanması ardından gözler bursluluk sınavı sonucuna çevrildi. MEB 2024 bursluluk sınav sonucu için tarih verdi. Peki, İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bursluluk sınavı, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde saat 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başladı. Tek oturum şeklinde düzenlenen İOKBS saat 12.00'de sona erdi. Sınavdan alacakları puanı merak eden öğrenciler ve veliler, sonuç tarihini araştırıyor.