İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2024 bursluluk sınav sonucu için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İOKBS bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde pazar günü gerçekleştirildi Sınavların tamamlanması ardından gözler bursluluk sınavı sonucuna çevrildi. MEB 2024 bursluluk sınav sonucu için tarih verdi. Peki, İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2024 bursluluk sınav sonucu için tarih verdi - 1

Bursluluk sınavı, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde saat 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başladı. Tek oturum şeklinde düzenlenen İOKBS saat 12.00'de sona erdi.  Sınavdan alacakları puanı merak eden öğrenciler ve veliler, sonuç tarihini araştırıyor.

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İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2024 bursluluk sınav sonucu için tarih verdi - 2

İOKBS SONUÇ TARİHİ

Sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet
adresinden ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2024 bursluluk sınav sonucu için tarih verdi - 3

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.




İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2024 bursluluk sınav sonucu için tarih verdi - 4

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

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