İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl 21 Nisan Pazar günü gerçekleştiriliyor. Sınava katılım sağlayan adaylar, bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarlarına odaklandı. Peki, İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl 21 Nisan Pazar günü düzenlenecek ve saat 10.00'da başlayacak.

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İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? - 2

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak. Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? - 3

İOKBS BURSLULUK SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü adresi üzerinden yayımlanacak. Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarının 7 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? - 4

İOKBS SONUÇ TARİHİ

2024 kılavuzuna göre, İOKBS bursluluk sınav sonuçları 17 Mayıs günü açıklanacak.

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