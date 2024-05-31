İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavı takvimi: AUZEF finalleri ne zaman?

AUZEF 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme sınavı (final) takvimi belli oldu. Takvime göre, AUZEF Bahar Dönemi bitirme sınavları Haziran ayında gerçekleştirilecek. Öte yandan adaylar sınav merkezi tercih işlemleri de sona erdi. İşte, İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavı takvimi...