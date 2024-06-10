Karneler ne zaman verilecek, okulların kapanmasına kaç gün kaldı?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki milyonlarca öğrencinin karne heyecanı sürüyor. Bir eğitim- öğretim dönemini geride bırakacak olan öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra uzun bir yaz tatili sürecine girecek. Karneler ne zaman verilecek, okulların kapanmasına kaç gün kaldı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu. Takvime göre, öğrenciler haziran ayı ortasında karnelerini alacak ve yaz tatili süreci başlayacak.