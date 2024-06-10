Karneler ne zaman verilecek, okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki milyonlarca öğrencinin karne heyecanı sürüyor. Bir eğitim- öğretim dönemini geride bırakacak olan öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra uzun bir yaz tatili sürecine girecek. Karneler ne zaman verilecek, okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

Karneler ne zaman verilecek, okulların kapanmasına kaç gün kaldı? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu. Takvime göre, öğrenciler haziran ayı ortasında karnelerini alacak ve yaz tatili süreci başlayacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Karneler ne zaman verilecek, okulların kapanmasına kaç gün kaldı? - 2

KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?

11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek. Eğitim döneminin sona ermesiyle üç aylık yaz tatili başlayacak.

Karneler ne zaman verilecek, okulların kapanmasına kaç gün kaldı? - 3

YENİ EĞİTİM - ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN?

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.

Karneler ne zaman verilecek, okulların kapanmasına kaç gün kaldı? - 4

ÖĞRENCİLERE SOSYAL ETKİNLİK İÇERİKLİ YENİ KARNELER DAĞITILACAK

2023-2024 eğitim öğretim dönemi sonunda ilk kez dağıtılmaya başlanacak yeni tasarımlı karnelere sadece akademik başarı değil, sosyal etkinlikler de işlenecek.

Okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen sosyal etkinlikler, karnelerde "bilimsel", "kültürel", "sanatsal", "sportif" etkinlikler ve "toplum hizmeti" olmak üzere 5 ana başlıkta değerlendirmeye alınacak.

Öğrencilerin sosyal etkinlikleri karnelerinde, "katılım", "ürün ortaya koyma", "performans gösterme" ve "derece alma" şeklinde dört ana düzeyde işlenecek. Böylece öğrencilerin sosyal etkinliklere katılım durumları derecelendirilmiş bir sistemle karnelere yansıtılmış olacak. Ayrıca sosyal etkinlikler gerçekleştiği yere göre de "okul içi", "okullar arası", "ilçe geneli", "il geneli", "bölgesel", "ulusal" ve "uluslararası" olarak değerlendirilecek.

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