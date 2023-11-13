KASIM ARA TATİL TAKVİMİ: Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci için 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili başladı. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler şimdi ise tatilin biteceği ve okullarda ders zilinin çalacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, kasım ara tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?
2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili devam ediyor. Kasım ayı ara tatilinde öğretmenlerin seminerleri son kez çevrimiçi yapılacak. Öğretmenler, çevrim içi mesleki eğitim sunumlarına katılacak. İşte, ara tatilin sona ereceği tarihi..