Kasım tatili ne zaman başlayacak? İşte MEB okullarda ara tatil takvimi

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için yeni eğitim dönemi başladı. Okul öncesi, ilkokul 1. ve lise 9. sınıflar, geçen hafta uyum eğitimi almıştı. Şimdi ise kalan sınıflar için süreç başladı. Okulların açılması ile öğrenciler şimdi tatil tarihlerine odaklandı. Peki, Kasım tatili ne zaman başlayacak?

Kasım tatili ne zaman başlayacak? İşte MEB okullarda ara tatil takvimi - 1

Türkiye genelindeki 20 milyonu aşkın öğrenci ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. İşte, Kasım 2023 ara tatil takvimi...

EĞİTİM HABERLERİ

Kasım tatili ne zaman başlayacak? İşte MEB okullarda ara tatil takvimi - 2

İLK ARA TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Kasım tatili ne zaman başlayacak? İşte MEB okullarda ara tatil takvimi - 3

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

Kasım tatili ne zaman başlayacak? İşte MEB okullarda ara tatil takvimi - 4

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL TAKVİMİ

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

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