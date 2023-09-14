Kasım tatili ne zaman başlayacak? İşte MEB okullarda ara tatil takvimi

Türkiye genelindeki 20 milyonu aşkın öğrenci ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. İşte, Kasım 2023 ara tatil takvimi...