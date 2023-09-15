Kaymakamlık Sınavı ne zaman? Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları araştırılıyor

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları gündemde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz yıl 18 Eylül'de yapılan 2022-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın başvuruları 2 Ağustos 2022'de başlamıştı. Şimdi ise bu yıl sınavın akıbeti merak ediliyor. Peki, Kaymakamlık Sınavı ne zaman?

Kaymakamlık Sınavı ne zaman? Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları araştırılıyor - 1

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na yönelik araştırmalar hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen sınavın başvuru tarihi ve uygulanma tarihi merak konusu oldu. İşte, Kaymakamlık Sınavı hakkında bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

Kaymakamlık Sınavı ne zaman? Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları araştırılıyor - 2

2023'DE KAYMAKAMLIK SINAVI VAR MI?

ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na dair bir bilgi yok.

SINAV TARİHİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Söz konusu sınav bu sene organize edilemeyecek.

2024 yılında sınavın yapılıp yapılmayacağı ise Kasım ayında ilan edilecek 2024 ÖSYM takvimi ile netlik kazanacak.

Kaymakamlık Sınavı ne zaman? Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları araştırılıyor - 3

KAYMAKAMLIK SINAVINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?

Kaymakamlık sınavına girmek için bazı şartlar vardır. Bunlar:

35 yaşın altında olmak

Üniversitelerin Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme ya da Siyasi Bilimler bölümlerinden mezun olmak

Erkek adaylar için askerliğin yapılmış olması

Kaymakamlık sınavına giren öğrencilerin başarılı sayılması için en az 70 puan almış olmaları gerekir. Başarılı şekilde sınavı tamamlayan öğrenciler 4 farklı mülakata girerler. Mülakatlardan da alınan başarılı sonuçlar Kaymakamlık Sınavı sonucu ile birleştirilerek öğrencilerin bir puanı oluşturulur. Kaymakam olmak isteyen öğrencilerin son puanları sıralamaya koyulur ve buna göre sonuçlar açıklanır.

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