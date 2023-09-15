Kaymakamlık Sınavı ne zaman? Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları araştırılıyor
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları gündemde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz yıl 18 Eylül'de yapılan 2022-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın başvuruları 2 Ağustos 2022'de başlamıştı. Şimdi ise bu yıl sınavın akıbeti merak ediliyor. Peki, Kaymakamlık Sınavı ne zaman?
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na yönelik araştırmalar hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen sınavın başvuru tarihi ve uygulanma tarihi merak konusu oldu. İşte, Kaymakamlık Sınavı hakkında bilgiler...