Kaymakamlık Sınavı ne zaman? Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları araştırılıyor

KAYMAKAMLIK SINAVINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?

Kaymakamlık sınavına girmek için bazı şartlar vardır. Bunlar:



35 yaşın altında olmak



Üniversitelerin Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme ya da Siyasi Bilimler bölümlerinden mezun olmak



Erkek adaylar için askerliğin yapılmış olması



Kaymakamlık sınavına giren öğrencilerin başarılı sayılması için en az 70 puan almış olmaları gerekir. Başarılı şekilde sınavı tamamlayan öğrenciler 4 farklı mülakata girerler. Mülakatlardan da alınan başarılı sonuçlar Kaymakamlık Sınavı sonucu ile birleştirilerek öğrencilerin bir puanı oluşturulur. Kaymakam olmak isteyen öğrencilerin son puanları sıralamaya koyulur ve buna göre sonuçlar açıklanır.



