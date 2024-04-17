KPSS başvuruları ne zaman? KPSS 2024 ortaöğretim, lisans, ön lisans tarihleri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) başvuru tarihleri belli oldu. KPSS ortaöğretim, lisans, ön lisans sınavların başvurular farklı tarihlerde alınacak. Peki, KPSS başvuruları ne zaman? İşte KPSS 2024 ortaöğretim, lisans, ön lisans tarihleri
KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) başvuru tarihleri yaklaşırken gözler bir kez daha ÖSYM takvimine çevrildi. Yayımlanan takvime göre, lisans başvuruları mayıs, ön lisans başvuruları haziran, ortaöğretim başvuruları ise temmuz ayında alınacak.