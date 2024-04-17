KPSS başvuruları ne zaman? KPSS 2024 ortaöğretim, lisans, ön lisans tarihleri

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) başvuru tarihleri yaklaşırken gözler bir kez daha ÖSYM takvimine çevrildi. Yayımlanan takvime göre, lisans başvuruları mayıs, ön lisans başvuruları haziran, ortaöğretim başvuruları ise temmuz ayında alınacak.