KPSS başvuruları ne zaman? KPSS 2024 ortaöğretim, lisans, ön lisans tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) başvuru tarihleri belli oldu. KPSS ortaöğretim, lisans, ön lisans sınavların başvurular farklı tarihlerde alınacak. Peki, KPSS başvuruları ne zaman? İşte KPSS 2024 ortaöğretim, lisans, ön lisans tarihleri

KPSS başvuruları ne zaman? KPSS 2024 ortaöğretim, lisans, ön lisans tarihleri - 1

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) başvuru tarihleri yaklaşırken gözler bir kez daha ÖSYM takvimine çevrildi. Yayımlanan takvime göre, lisans başvuruları mayıs, ön lisans başvuruları haziran, ortaöğretim başvuruları ise temmuz ayında alınacak.

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KPSS başvuruları ne zaman? KPSS 2024 ortaöğretim, lisans, ön lisans tarihleri - 2

Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim, önlisans ve lisans sınavlarına başvurular ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) ekranından yapılacak.

KPSS başvuruları ne zaman? KPSS 2024 ortaöğretim, lisans, ön lisans tarihleri - 3

LİSANS SINAVI TAKVİMİ

Buna göre; KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS başvuruları ne zaman? KPSS 2024 ortaöğretim, lisans, ön lisans tarihleri - 4

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ

KPSS Ön Lisans sınavına başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS başvuruları ne zaman? KPSS 2024 ortaöğretim, lisans, ön lisans tarihleri - 5

KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

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