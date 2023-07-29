KPSS (Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM KPSS sınav takvimi)

2023 KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, lisans ve alan bilgisi sınavlarına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yıl yapılan KPSS lisans ve alan bilgisi sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte ÖABT sınavı uygulanacak. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?