KPSS (Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM KPSS sınav takvimi)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Türkiye genelinde yapılmaya başladı. 2023 KPSS lisans sınavının tamamlanmasının ardından bu hafta alan bilgisi sınavları uygulanmaya başladı. Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı (ÖABT) sınavı sonrasında ise sonuçlar gündeme gelecek. Peki, KPSS (Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, lisans ve alan bilgisi sınavlarına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yıl yapılan KPSS lisans ve alan bilgisi sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte ÖABT sınavı uygulanacak. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?