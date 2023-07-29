KPSS (Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM KPSS sınav takvimi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Türkiye genelinde yapılmaya başladı. 2023 KPSS lisans sınavının tamamlanmasının ardından bu hafta alan bilgisi sınavları uygulanmaya başladı. Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı (ÖABT) sınavı sonrasında ise sonuçlar gündeme gelecek. Peki, KPSS (Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS (Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM KPSS sınav takvimi) - 1

2023 KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, lisans ve alan bilgisi sınavlarına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yıl yapılan KPSS lisans ve alan bilgisi sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte ÖABT sınavı uygulanacak. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS (Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM KPSS sınav takvimi) - 2

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS (Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM KPSS sınav takvimi) - 3

PUANLAR İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

KPSS (Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM KPSS sınav takvimi) - 4

BU YIL 2 MİLYON 200 BİN ADAY KPSS'YE BAŞVURDU

ÖSYM Başkanı Ersoy, KPSS'ye tüm oturumlar dahil 2 milyon 200 bin adayın başvurduğunu, 25 Ağustos'ta sınav sonuçlarını ilan edeceklerini söyledi.

DAHA FAZLA GÖSTER