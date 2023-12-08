KPSS lisans başvuruları ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM KPSS lisans başvuru ve sınav tarihi)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS/2024) lisans başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, KPSS lisans başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2024 KPSS lisans başvuruları ne zaman yapılacak?
2024 KPSS lisans başvuru ve sınav tarihleri, sınavlara katılım sağlayacak olan memur adayları tarafından sorgulanıyor. Memur olabilme hayaliyle sınavlara girecek olan kişiler, ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS lisans başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak?