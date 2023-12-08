KPSS lisans başvuruları ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM KPSS lisans başvuru ve sınav tarihi)

2024 KPSS lisans başvuru ve sınav tarihleri, sınavlara katılım sağlayacak olan memur adayları tarafından sorgulanıyor. Memur olabilme hayaliyle sınavlara girecek olan kişiler, ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS lisans başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak?