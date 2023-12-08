KPSS lisans başvuruları ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM KPSS lisans başvuru ve sınav tarihi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS/2024) lisans başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, KPSS lisans başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2024 KPSS lisans başvuruları ne zaman yapılacak?

KPSS lisans başvuruları ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM KPSS lisans başvuru ve sınav tarihi) - 1

2024 KPSS lisans başvuru ve sınav tarihleri, sınavlara katılım sağlayacak olan memur adayları tarafından sorgulanıyor. Memur olabilme hayaliyle sınavlara girecek olan kişiler, ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS lisans başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak?

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KPSS lisans başvuruları ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM KPSS lisans başvuru ve sınav tarihi) - 2

2024 KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuru takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı.

Buna göre; KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS lisans başvuruları ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM KPSS lisans başvuru ve sınav tarihi) - 3

2024 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS lisans başvuruları ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM KPSS lisans başvuru ve sınav tarihi) - 4

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ

KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

KPSS Ön Lisans sınavına başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

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