KPSS ÖABT oturumu ne zaman yapılacak? 2023 ÖABT sınav tarihi
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumlarına katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Bu sınavlarından ardından da ÖABT oturumu yapılacak. Peki, KPSS ÖABT ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, yakın zaman sonra yapılacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına girecek adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı. Bu gelişmenin ardından ÖABT oturumu gündem oldu. İşte, 2023 KPSS ÖABT sınav tarihi...