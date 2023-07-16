KPSS ÖABT oturumu ne zaman yapılacak? 2023 ÖABT sınav tarihi

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumlarına katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Bu sınavlarından ardından da ÖABT oturumu yapılacak. Peki, KPSS ÖABT ne zaman?

KPSS ÖABT oturumu ne zaman yapılacak? 2023 ÖABT sınav tarihi - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, yakın zaman sonra yapılacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına girecek adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı. Bu gelişmenin ardından ÖABT oturumu gündem oldu. İşte, 2023 KPSS ÖABT sınav tarihi...

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KPSS ÖABT oturumu ne zaman yapılacak? 2023 ÖABT sınav tarihi - 2

KPSS ÖABT NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS ÖABT oturumu ne zaman yapılacak? 2023 ÖABT sınav tarihi - 3

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA


Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

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