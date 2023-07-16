KPSS ÖABT oturumu ne zaman yapılacak? 2023 ÖABT sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, yakın zaman sonra yapılacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına girecek adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı. Bu gelişmenin ardından ÖABT oturumu gündem oldu. İşte, 2023 KPSS ÖABT sınav tarihi...