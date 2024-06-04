KPSS ortaöğretim başvuruları 2024: KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM KPSS başvuru kılavuzunda

2024 KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu, sınava katılım sağlayacak olan lise mezunları tarafından araştırılıyor. 15 Eylül'de uygulanacak olan 2024 KPSS ortaöğretim sınavı öncesinde, başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?