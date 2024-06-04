KPSS ortaöğretim başvuruları 2024: KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM KPSS başvuru kılavuzunda

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim başvuru tarihleri, lise mezunu olan ve devlet memuru kadrosunda görev almak isteyen kişilerin gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?

KPSS ortaöğretim başvuruları 2024: KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM KPSS başvuru kılavuzunda - 1

2024 KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu, sınava katılım sağlayacak olan lise mezunları tarafından araştırılıyor. 15 Eylül'de uygulanacak olan 2024 KPSS ortaöğretim sınavı öncesinde, başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?

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KPSS ortaöğretim başvuruları 2024: KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM KPSS başvuru kılavuzunda - 2

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; KPSS ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ortaöğretim başvuruları 2024: KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM KPSS başvuru kılavuzunda - 3

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS ortaöğretim sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS ortaöğretim başvuruları 2024: KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM KPSS başvuru kılavuzunda - 4

LİSE KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

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