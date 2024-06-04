KPSS ortaöğretim başvuruları 2024: KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM KPSS başvuru kılavuzunda
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim başvuru tarihleri, lise mezunu olan ve devlet memuru kadrosunda görev almak isteyen kişilerin gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?
2024 KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu, sınava katılım sağlayacak olan lise mezunları tarafından araştırılıyor. 15 Eylül'de uygulanacak olan 2024 KPSS ortaöğretim sınavı öncesinde, başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?