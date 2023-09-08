KPSS tercih kılavuzu 2023: ÖSYM KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihlerinin ne zaman başlayacağı, 2023 yılı KPSS sınavlarına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. KPSS sonuçlarının geçtiğimiz haftalarda açıklanmasıyla birlikte, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT alanlarından sınava giren adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek "KPSS tercih kılavuzu" açıklamasına çevirdi. Peki, KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2023 KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
2023 KPSS tercihleri için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında, kamuda görev almak isteyen adaylar tercih işlemlerini yapabilecek. Peki, KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?