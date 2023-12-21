KPSS TERCİH SÜRECİ BAŞLADI: KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihlerini almaya başladı. İşte, KPSS-2023/2 tercihleri hakkında son bilgiler...