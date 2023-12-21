KPSS TERCİH SÜRECİ BAŞLADI: KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman bitecek?

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri başladı. ÖSYM'nin internet sitesinden, "KPSS-2023/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" konulu duyuru yayımlandı. Peki, KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman bitecek?

KPSS TERCİH SÜRECİ BAŞLADI: KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman bitecek? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihlerini almaya başladı. İşte, KPSS-2023/2 tercihleri hakkında son bilgiler...

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KPSS TERCİH SÜRECİ BAŞLADI: KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman bitecek? - 2

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

KPSS-2023/2 tercihleri başladı. Adaylar tercihlerini 27 Aralık saat 23.59'a kadar yapabilecek.

KPSS TERCİH SÜRECİ BAŞLADI: KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman bitecek? - 3

KPSS TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

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