KPSS TERCİH SÜRECİ BAŞLADI: KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman bitecek?
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri başladı. ÖSYM'nin internet sitesinden, "KPSS-2023/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" konulu duyuru yayımlandı. Peki, KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihlerini almaya başladı. İşte, KPSS-2023/2 tercihleri hakkında son bilgiler...