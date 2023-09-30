KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2023 KPSS 2023/2 tercihleri bekleniyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile KPSS 2023/2 tercih tarihleri netlik kazandı. Memur olma amacıyla KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına katılım gösteren adaylar şimdi o tarihleri öğrenmek istiyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2023/2) tercihlerinin ne zaman yapılacağı, bu yıl yapılan KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. İşte, 2023 KPSS tercihlerinde son durum...