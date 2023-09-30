KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2023 KPSS 2023/2 tercihleri bekleniyor

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2023/2) tercihlerinin ne zaman yapılacağı, bu yıl yapılan KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. İşte, 2023 KPSS tercihlerinde son durum...