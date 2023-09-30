KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2023 KPSS 2023/2 tercihleri bekleniyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile KPSS 2023/2 tercih tarihleri netlik kazandı. Memur olma amacıyla KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına katılım gösteren adaylar şimdi o tarihleri öğrenmek istiyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2023 KPSS 2023/2 tercihleri bekleniyor - 1

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2023/2) tercihlerinin ne zaman yapılacağı, bu yıl yapılan KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. İşte, 2023 KPSS tercihlerinde son durum...

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KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2023 KPSS 2023/2 tercihleri bekleniyor - 2

KPSS 2023/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS takvimiyle birlikte tercih tarihleri belli oldu.

KPSS tercihleri ÖSYM'nin takvimine göre; 20 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde son bulacak.

KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2023 KPSS 2023/2 tercihleri bekleniyor - 3

KPSS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

KPSS tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

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