KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2023 KPSS tercihleri bekleniyor

KPSS'de branş sıralamaları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Seçme Sınavı'na katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarını ilan etti. Şimdi tüm gözler tercih sürecinde olacak. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2023 KPSS tercihleri bekleniyor - 1

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Seçme Sınavı'na giren adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle branş bazında sıralamalarına erişebilecekler. Şimdi ise gündemde personel alımı tercih etabı var. İşte, 2023 KPSS tercihlerine dair bilgiler...

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KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2023 KPSS tercihleri bekleniyor - 2

2023 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından paylaşıldı. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, tercih tarihlerini bekliyor.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak 2023 KPSS tercih kılavuzu henüz erişime açılmadı. KPSS tercihleri ÖSYM tarafından yayımlanacak duyuru ardından başlayacak.

KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2023 KPSS tercihleri bekleniyor - 3

KPSS TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.

Adayların ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için Kamu Personel Seçme Sınavlarından yakın zamanda gerçekleştirilen birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

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