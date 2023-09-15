KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2023 KPSS tercihleri bekleniyor
KPSS'de branş sıralamaları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Seçme Sınavı'na katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarını ilan etti. Şimdi tüm gözler tercih sürecinde olacak. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Seçme Sınavı'na giren adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle branş bazında sıralamalarına erişebilecekler. Şimdi ise gündemde personel alımı tercih etabı var. İşte, 2023 KPSS tercihlerine dair bilgiler...