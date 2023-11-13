KYK burs başvuru sonuçları açıklandı (2023-2024 GSB KYK burs sonuçları sorgulama ekranı)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları, başvuruda bulunan yüz binlerce üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyordu. 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak'ın duyurusu sonrası açıklandı. İşte KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı.

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı (2023-2024 GSB KYK burs sonuçları sorgulama ekranı) - 1

2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı. Hem eğitim hayatlarına hem de okudukları şehirlerde yaşamlarına destek sağlaması için KYK burs başvurusunda bulunan öğrenciler, e-Devlet üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

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KYK burs başvuru sonuçları açıklandı (2023-2024 GSB KYK burs sonuçları sorgulama ekranı) - 2

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı (2023-2024 GSB KYK burs sonuçları sorgulama ekranı) - 3

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı (2023-2024 GSB KYK burs sonuçları sorgulama ekranı) - 4

2024 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı (2023-2024 GSB KYK burs sonuçları sorgulama ekranı) - 5

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

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