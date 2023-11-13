KYK burs başvuru sonuçları açıklandı (2023-2024 GSB KYK burs sonuçları sorgulama ekranı)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları, başvuruda bulunan yüz binlerce üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyordu. 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak'ın duyurusu sonrası açıklandı. İşte KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı.
2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı. Hem eğitim hayatlarına hem de okudukları şehirlerde yaşamlarına destek sağlaması için KYK burs başvurusunda bulunan öğrenciler, e-Devlet üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.