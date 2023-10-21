KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 GSB KYK burs başvuru sonuçları sorgulama)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları, 12-19 Ekim tarihlerinde KYK bursu almak için başvuruda bulunan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 2023-2024 yılında ilk defa üniversiteye gidecek öğrenciler tarafından sorgulanan KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023-2024 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri tarafından yapılan KYK burs başvuruları için sonuçların açıklanması bekleniyor. Eğitim hayatlarına maddi destek sağlaması için KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, başvurularını 19 Ekim'de tamamladı. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?