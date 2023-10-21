KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 GSB KYK burs başvuru sonuçları sorgulama)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları, 12-19 Ekim tarihlerinde KYK bursu almak için başvuruda bulunan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 2023-2024 yılında ilk defa üniversiteye gidecek öğrenciler tarafından sorgulanan KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 GSB KYK burs başvuru sonuçları sorgulama) - 1

2023-2024 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri tarafından yapılan KYK burs başvuruları için sonuçların açıklanması bekleniyor. Eğitim hayatlarına maddi destek sağlaması için KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, başvurularını 19 Ekim'de tamamladı. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 GSB KYK burs başvuru sonuçları sorgulama) - 2

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, 12-19 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı.

Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 GSB KYK burs başvuru sonuçları sorgulama) - 3

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 GSB KYK burs başvuru sonuçları sorgulama) - 4

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2022-2023 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti.

Burs ödemeleri yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak güncellenmişti.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 GSB KYK burs başvuru sonuçları sorgulama) - 5

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

2023 Ocak ayında yapılan zamla lisans öğrencilerine ödenen burs ücreti 1250 TL'ye yükselmişti.

2024 yılının başında KYK burs ve kredi ücretlerinin zamlanması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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