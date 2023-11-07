KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 KYK burs sonuçları sorgulama)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları için binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 19 Ekim'de sona eren KYK burs başvurularının tamamlanmasının ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak olan KYK burs sonuçları açıklamasına çevrildi. Peki, 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 KYK burs sonuçları sorgulama) - 1

2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları, burs alabilmek için KYK'ya müracaat eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 12 Ekim tarihinde başlayan burs başvuruları 19 Ekim'de sona ermişti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burs ücretlerinin arttığını açıkladı. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne kadar?

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KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 KYK burs sonuçları sorgulama) - 2

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, 12-19 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı.

Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 KYK burs sonuçları sorgulama) - 3

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 KYK burs sonuçları sorgulama) - 4

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 KYK burs sonuçları sorgulama) - 5

KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden yapabilecek.

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