KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 KYK burs sonuçları sorgulama)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları için binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 19 Ekim'de sona eren KYK burs başvurularının tamamlanmasının ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak olan KYK burs sonuçları açıklamasına çevrildi. Peki, 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları, burs alabilmek için KYK'ya müracaat eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 12 Ekim tarihinde başlayan burs başvuruları 19 Ekim'de sona ermişti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burs ücretlerinin arttığını açıkladı. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne kadar?