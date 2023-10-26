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KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? (2023-2024 GSB KYK burs sonuçlar

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, üniversitede eğitim gören öğrenciler, eğitim hayatlarına katkı sağlaması amacıyla KYK burs başvurularında bulundu. 19 Ekim tarihinde burs başvurularını tamamlayan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak KYK burs başvuru sonuçları duyurusunu bekliyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? (2023-2024 GSB KYK burs sonuçlar - 1

KYK burs başvuru sonuçları, 2023-2024 yılında GSB bursuna başvuran binlerce öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Üniversite sınavlarının ardından, eğitim hayatları için farklı şehirlere taşınan öğrenciler, hem eğitim hem de hayatlarına katkı sağlaması için KYK burslarına başvuruyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

EĞİTİM HABERLERİ

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? (2023-2024 GSB KYK burs sonuçlar - 2

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, 12-19 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı.

Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? (2023-2024 GSB KYK burs sonuçlar - 3

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? (2023-2024 GSB KYK burs sonuçlar - 4

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2022-2023 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti.

Burs ödemeleri yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak güncellenmişti.

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