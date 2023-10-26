KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? (2023-2024 GSB KYK burs sonuçlar
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, üniversitede eğitim gören öğrenciler, eğitim hayatlarına katkı sağlaması amacıyla KYK burs başvurularında bulundu. 19 Ekim tarihinde burs başvurularını tamamlayan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak KYK burs başvuru sonuçları duyurusunu bekliyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
KYK burs başvuru sonuçları, 2023-2024 yılında GSB bursuna başvuran binlerce öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Üniversite sınavlarının ardından, eğitim hayatları için farklı şehirlere taşınan öğrenciler, hem eğitim hem de hayatlarına katkı sağlaması için KYK burslarına başvuruyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?