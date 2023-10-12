KYK burs başvuruları başladı: 2023-2024 GSB KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? (e-Devlet KYK burs başvuru ekranı)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan duyuru sonrasında, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Peki, 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? KYK burslarından kimler faydalanabilir?

KYK burs başvuruları başladı: 2023-2024 GSB KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? (e-Devlet KYK burs başvuru ekranı) - 1

2023-2024 KYK burs ve kredi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Milyonlarca öğrencinin eğitim hayatlarına katkı sağlayacak olan KYK burs ve kredi başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak. Peki, 2023-2024 GSB KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? KYK burslarından kimler faydalanabilecek?

EĞİTİM HABERLERİ

KYK burs başvuruları başladı: 2023-2024 GSB KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? (e-Devlet KYK burs başvuru ekranı) - 2

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyurusu sonrasında başladı.

Bu yılki KYK burs ve kredi başvuruları 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.

KYK burs başvuruları başladı: 2023-2024 GSB KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? (e-Devlet KYK burs başvuru ekranı) - 3

BAKAN BAK BURS BAŞVURULARI İÇİN AYRINTILARI PAYLAŞTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvurunun detayları da paylaşıldı. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek.

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek.

Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmezken, başvuru ekranında özel durum, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olanlar ve milli sporcular ve benzeri bilgileri beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.

KYK burs başvuruları başladı: 2023-2024 GSB KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? (e-Devlet KYK burs başvuru ekranı) - 4

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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KYK burs başvuruları başladı: 2023-2024 GSB KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? (e-Devlet KYK burs başvuru ekranı) - 5

KYK BURSLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

KYK burs ve kredi başvurularının başlamasına kısa bir zaman kala, kimlerin burs başvurusu yapabileceği belli oldu. buna göre;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK burs başvuruları başladı: 2023-2024 GSB KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? (e-Devlet KYK burs başvuru ekranı) - 6

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

Kredi ve Yurtlar Kurumu üzerinden öncelikli olarak burs almaya hakkı olan öğrenciler şu şekilde;

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler

KYK burs başvuruları başladı: 2023-2024 GSB KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? (e-Devlet KYK burs başvuru ekranı) - 7

KYK BURSU NEDEN KESİLİR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursunun kesilme nedenleri olabiliyor. Başlıca nedenleri şu şekilde;

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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