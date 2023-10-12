KYK burs başvuruları başladı: 2023-2024 GSB KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? (e-Devlet KYK burs başvuru ekranı)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan duyuru sonrasında, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Peki, 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? KYK burslarından kimler faydalanabilir?
2023-2024 KYK burs ve kredi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Milyonlarca öğrencinin eğitim hayatlarına katkı sağlayacak olan KYK burs ve kredi başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak. Peki, 2023-2024 GSB KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? KYK burslarından kimler faydalanabilecek?