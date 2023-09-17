KYK burs başvuruları ne zaman? (2023-2024 GSB KYK burs ve kredi başvuru tarihleri)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla verilen KYK burs ve kredileri için başvuru tarihleri merak ediliyor. KYK yurt sonuçlarının belli olmasıyla birlikte gözler KYK burs başvurularına çevrildi. Peki, 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman?
2023-2024 KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. Her yıl öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatlarına destek sağlaması için başvuruda bulunduğu KYK burslarının, bu yıl hangi tarihlerde başlayacağı merak ediliyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?