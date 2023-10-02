KYK burs başvuruları ne zaman, hangi ayda başlayacak? (2023-2024 GSB KYK burs/kredi başvuru tarihleri)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularının ne zaman yapılacağı, 2023-2024 yılında üniversiteye başlayacak olan yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Hem yaşamlarına hem de eğitim hayatlarına maddi katkı sağlaması için KYK burs başvurusunda bulunacak olan öğrenciler, bakanlık tarafından burs ve kredi başvurularının başlatılmasını bekliyor. Peki, 2023-2024 GSB KYK burs/kredi başvuruları ne zaman?

KYK burs başvuruları ne zaman, hangi ayda başlayacak? (2023-2024 GSB KYK burs/kredi başvuru tarihleri) - 1

2023-2024 akademik yılı için KYK burs başvurusunda bulunmak isteyen binlerce öğrenci, gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın burs duyurusuna çevirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüz binlerce öğrenci KYK burs ve kredi başvurularında bulunacak. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman, hangi ayda başlayacak?

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KYK burs başvuruları ne zaman, hangi ayda başlayacak? (2023-2024 GSB KYK burs/kredi başvuru tarihleri) - 2

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

KYK burs başvuruları ne zaman, hangi ayda başlayacak? (2023-2024 GSB KYK burs/kredi başvuru tarihleri) - 3

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK burs başvuruları ne zaman, hangi ayda başlayacak? (2023-2024 GSB KYK burs/kredi başvuru tarihleri) - 4

KYK BURSLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

KYK burs ve kredi başvurularının başlamasına kısa bir zaman kala, kimlerin burs başvurusu yapabileceği belli oldu. buna göre;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK burs başvuruları ne zaman, hangi ayda başlayacak? (2023-2024 GSB KYK burs/kredi başvuru tarihleri) - 5

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

Kredi ve Yurtlar Kurumu üzerinden öncelikli olarak burs almaya hakkı olan öğrenciler şu şekilde;

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler

KYK burs başvuruları ne zaman, hangi ayda başlayacak? (2023-2024 GSB KYK burs/kredi başvuru tarihleri) - 6

KYK BURSU NEDEN KESİLİR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursunun kesilme nedenleri olabiliyor. Başlıca nedenleri şu şekilde;

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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