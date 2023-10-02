KYK burs başvuruları ne zaman, hangi ayda başlayacak? (2023-2024 GSB KYK burs/kredi başvuru tarihleri)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularının ne zaman yapılacağı, 2023-2024 yılında üniversiteye başlayacak olan yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Hem yaşamlarına hem de eğitim hayatlarına maddi katkı sağlaması için KYK burs başvurusunda bulunacak olan öğrenciler, bakanlık tarafından burs ve kredi başvurularının başlatılmasını bekliyor. Peki, 2023-2024 GSB KYK burs/kredi başvuruları ne zaman?
2023-2024 akademik yılı için KYK burs başvurusunda bulunmak isteyen binlerce öğrenci, gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın burs duyurusuna çevirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüz binlerce öğrenci KYK burs ve kredi başvurularında bulunacak. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman, hangi ayda başlayacak?