KYK burs kartları ne zaman verilecek? KYK burs/kredi ödemesi ne zaman?

Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, en geç 19 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak. Peki, KYK burs kartları ne zaman verilecek? KYK burs/kredi ödemesi ne zaman?

KYK burs kartları ne zaman verilecek? KYK burs/kredi ödemesi ne zaman? - 1

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı Yüksek Öğrenim Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek. İşte, 2023-2024 KYK burs ödemelerinde son bilgiler...

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KYK burs kartları ne zaman verilecek? KYK burs/kredi ödemesi ne zaman? - 2

KYK BURS ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı burs ve kredi miktarlarının lisansta 2 bin, yüksek lisansta 4 bin, doktorada ise 6 bin liraya yükseltildiğini açıklamıştı.

KYK burs kartları ne zaman verilecek? KYK burs/kredi ödemesi ne zaman? - 3

KYK BURS KARTLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacak.

İlk kez kyk burs ya da kredi almaya hak kazananların kartları başvuruda belirtilen adrese kurye arayıcılığı ile teslim edilecek.

Ziraat Mobil ya da Ziraat Bankası İnternet Şubesi kullanarak kart gönderim süreci takip edilebilir.

E-devlet üzerinden temin edilen başvuru datasında göre kart isme özel olarak basılacak, paket sözleşmeyle birlikte yine e-devlet üzerinden girişi yapılan adrese kurye arayıcılığı ile teslim edilecek.

Burs – Kredi ödemesi kart olmadan banka şubelerinden kimlik ile birlikte alınabilir.

KYK burs kartları ne zaman verilecek? KYK burs/kredi ödemesi ne zaman? - 4

KYK BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.


Geçtiğimiz yıl KYK burs sonuçlarının ardından, burs almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.

2023-2024 yılı KYK 3 aylık toplu ödemeleriyle ilgili bakanlık tarafından henüz açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.

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