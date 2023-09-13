KYK güvence bedeli nedir? Yurt güvence bedeli işlemleri nasıl olur, kimlerden güvence bedeli alınmaz?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt güvence bedelinin ne olduğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanan KYK yurt sonuçlarının ardından sorgulanmaya başladı. Bakanlık tarafından, KYK yurtlarında yaşayacak olan öğrenciler için depozitoya benzer bir ücret alınır. Bu ücrete KYK güvence bedeli denmektedir. Peki, KYK güvence bedeli nedir? Yurt güvence bedeli işlemleri nasıl olur, kimlerden güvence bedeli alınmaz?
KYK yurt güvence bedeli, öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurda verecekleri zarar ihtimaline karşılık olarak Bakanlık tarafından tespit edilen depozito benzeri ücrettir.