KYK güvence bedeli nedir? Yurt güvence bedeli işlemleri nasıl olur, kimlerden güvence bedeli alınmaz?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt güvence bedelinin ne olduğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanan KYK yurt sonuçlarının ardından sorgulanmaya başladı. Bakanlık tarafından, KYK yurtlarında yaşayacak olan öğrenciler için depozitoya benzer bir ücret alınır. Bu ücrete KYK güvence bedeli denmektedir. Peki, KYK güvence bedeli nedir? Yurt güvence bedeli işlemleri nasıl olur, kimlerden güvence bedeli alınmaz?

KYK güvence bedeli nedir? Yurt güvence bedeli işlemleri nasıl olur, kimlerden güvence bedeli alınmaz? - 1

KYK yurt güvence bedeli, öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurda verecekleri zarar ihtimaline karşılık olarak Bakanlık tarafından tespit edilen depozito benzeri ücrettir.

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KYK güvence bedeli nedir? Yurt güvence bedeli işlemleri nasıl olur, kimlerden güvence bedeli alınmaz? - 2

YURT ÜCRETİ VE GÜVENCE BEDELİ İŞLEMLERİ NASIL OLUR?

1. Bakanlığa bağlı yurtlarda sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden Temmuz ve Ağustos aylarına ait yurt ücreti alınmaz. Ancak Temmuz ve Ağustos aylarında zorunlu yaz okulu, staj ve benzeri nedenlerle nöbetçi yurtlarda kalacak öğrencilerden barındıkları süreler için ücret peşin alınır.

2. Güvence bedeli tutarı, Bakanlıkça tespit edilir. Süregelen öğretim yıllarında tespit edilecek güvence bedeli tutarının önceden tahsil edilmiş tutardan fazla olması halinde güvence bedeli farkı, yurtta kalan öğrencilere Bakanlık tarafından belirlenen süre sonuna kadar tamamlattırılır. Verilen süre içerisinde ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. Aynı öğretim yılı içinde bu öğrencilerin başvuruları yeniden değerlendirilir.

3. Öğrencinin yurt malzemesine zarar vermesi halinde zararı karşılaması için öğrenciye durumun tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün süre verilir. Öğrenci verilen süre içerisinde zararı ödemez ise söz konusu tutar güvence bedelinden tahsil edilerek öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. Güvence bedelini aşan kısım bulunması durumunda zarar genel hükümlere göre tahsil edilir.

4. Öğrencinin yurttan ayrılması ya da kaydının silinmesi nedeniyle kalan güvence bedeli tutarları öğrencinin banka hesabına iade edilir.

5. Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerden son aya ait ücret alınmaz. Yurt ücretini yatırmış olanların ise yatırılan son ay yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencinin mirasçılarına iade edilir.

KYK güvence bedeli nedir? Yurt güvence bedeli işlemleri nasıl olur, kimlerden güvence bedeli alınmaz? - 3

YURT ÜCRETİ VE GÜVENCE BEDELİ ALINMAYACAK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?

Yurt ücreti ve güvence bedeli alınmayacak öğrenciler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

1. Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

2. Gazi ve gazi çocukları,

3. Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

4. Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

5. Devlet koruması altında olanlar.

KYK güvence bedeli nedir? Yurt güvence bedeli işlemleri nasıl olur, kimlerden güvence bedeli alınmaz? - 4

KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

1. Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

2. Yurt ücretleri eylül ayı hariç en geç içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00’e kadar banka aracılığıyla ödenir.

3. Yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir.

Yurt ücreti ödemesinin son gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde süre ilk iş günü saat 23.00'e kadar uzatılır.

KYK güvence bedeli nedir? Yurt güvence bedeli işlemleri nasıl olur, kimlerden güvence bedeli alınmaz? - 5

YURT ÜCRETİ ÖDENMEZSE NE OLUR?

Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:


a) Verilen sürenin sonunda ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtlı kaldıkları günlerin ücreti güvence bedellerinden mahsup edilerek yurttan kayıtları silinir. Kayıt silme gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde kayıt silme işlemi, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir ve ayın son günü ile kayıt silme günü arasındaki resmi tatile denk gelen günlerin ücreti tahsil edilmez.

b) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, kaza veya hastalık, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren on iş günü, diğer durumlarda takip eden ayın on beşinci gününe kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti veya güvence bedeli tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; Sağlık Bakanlığına bağlı resmi sağlık kurumları, aile hekimliği veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir. Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin getirecekleri hastalık raporlarının bulundukları ülkenin resmi sağlık kurumları ya da resmi mercilerince tanınan özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması gerekir.

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