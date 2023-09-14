KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler GSB 2023-2024 KYK burs başvuru tarihlerinde
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının 13 Eylül Çarşamba günü açıklanmasının ardından gözler burs ve kredi başvurularına çevrildi. KYK burs ve kredi imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Üniversite öğrencileri 2023 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru tarihlerini merakla bekliyor. Başvuru takvimi belirlendikten sonra öğrenciler, KYK burs ve kredileri için online sistem üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.