KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler GSB 2023-2024 KYK burs başvuru tarihlerinde

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının 13 Eylül Çarşamba günü açıklanmasının ardından gözler burs ve kredi başvurularına çevrildi. KYK burs ve kredi imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler GSB 2023-2024 KYK burs başvuru tarihlerinde - 1

Üniversite öğrencileri 2023 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)  burs ve kredi başvuru tarihlerini merakla bekliyor. Başvuru takvimi belirlendikten sonra öğrenciler, KYK burs ve kredileri için online sistem üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. 

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KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler GSB 2023-2024 KYK burs başvuru tarihlerinde - 2

KREDİ

2023 yılı KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli olmadı. Geçen yıl 15 Kasım'da başlayan başvuru işlemleri 17 Kasım'da sona ermişti. Bu yıl da KYK burs/kredi başvurularının kasım ortasında başlaması bekleniyor.

KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler GSB 2023-2024 KYK burs başvuru tarihlerinde - 3

BAŞVURU SÜRECİ VE DEĞERLENDİRMELER HAKKINDA

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler GSB 2023-2024 KYK burs başvuru tarihlerinde - 4

ÖNCELİKLİ BURS VERİLEN KİŞİLER

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler

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