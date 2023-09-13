KYK YURT AÇILIŞ TAKVİMİ: KYK yurtları ne zaman açılacak? 2023 GSB yurt açılışı bekleniyor

GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Şimdi tüm gözler KYK yurt kayıt takvimi ve ardından da yurtların açılış tarihinde. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?

KYK YURT AÇILIŞ TAKVİMİ: KYK yurtları ne zaman açılacak? 2023 GSB yurt açılışı bekleniyor - 1

Başvuruları 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde gerçekleşen yurt yerleştirme sürecinin ilk aşaması tamamlandı. 2023-2024 eğitim döneminde KYK yurtlarında barınanacak öğrenciler için sonuçlar belli oldu. Binlerce öğrenci şimdi KYK yurtlarının açılış tarihini öğrenmek istiyor. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?

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KYK YURT AÇILIŞ TAKVİMİ: KYK yurtları ne zaman açılacak? 2023 GSB yurt açılışı bekleniyor - 2

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

KYK yurtları açılış tarihi henüz açıklanmadı.

Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurtları açılış tarihinin de netlik kazanması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK YURT AÇILIŞ TAKVİMİ: KYK yurtları ne zaman açılacak? 2023 GSB yurt açılışı bekleniyor - 3

YURT KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.


KYK YURT AÇILIŞ TAKVİMİ: KYK yurtları ne zaman açılacak? 2023 GSB yurt açılışı bekleniyor - 4

KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

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