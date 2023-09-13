KYK YURT AÇILIŞ TAKVİMİ: KYK yurtları ne zaman açılacak? 2023 GSB yurt açılışı bekleniyor

KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.