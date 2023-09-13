KYK YURT AÇILIŞ TAKVİMİ: KYK yurtları ne zaman açılacak? 2023 GSB yurt açılışı bekleniyor
GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Şimdi tüm gözler KYK yurt kayıt takvimi ve ardından da yurtların açılış tarihinde. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?
Başvuruları 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde gerçekleşen yurt yerleştirme sürecinin ilk aşaması tamamlandı. 2023-2024 eğitim döneminde KYK yurtlarında barınanacak öğrenciler için sonuçlar belli oldu. Binlerce öğrenci şimdi KYK yurtlarının açılış tarihini öğrenmek istiyor. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?