KYK yurt ücretleri ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı (2022-2023 KYK yurt ücretleri)

KYK yurt ücretlerinin bu yıl ne kadar olacağı, binlerce üniversite öğrencisinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanması ve KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yurt kayıtları için harekete geçen öğrencilere müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.