KYK yurt ücretleri ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı (2022-2023 KYK yurt ücretleri)

KYK yurt ücretleri, üniversitelere yeni kayıt yaptırmış öğrenciler tarafından merakla sorgulanıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde yaptığı açıklama sonrasında KYK yurt ücretlerinin bu yılki fiyatı belli oldu. Peki, KYK yurt ücretleri ne kadar?

Haberler 15.09.2022 - 10:08

KYK yurt ücretleri ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı (2022-2023 KYK yurt ücretleri) - 1

KYK yurt ücretlerinin bu yıl ne kadar olacağı, binlerce üniversite öğrencisinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanması ve KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yurt kayıtları için harekete geçen öğrencilere müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

KYK yurt ücretleri ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı (2022-2023 KYK yurt ücretleri) - 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında KYK yurt ücretlerinin bu yıl ne kadar olacağı belli oldu.

KYK yurt ücretleri ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı (2022-2023 KYK yurt ücretleri) - 3

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum." diyerek KYK yurt ücretlerini açıkladı.

KYK yurt ücretleri ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı (2022-2023 KYK yurt ücretleri) - 4

Buna göre; KYK yurt ücretleri bu yıl aylık 250 lira ve 450 lira arasında olacak.

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