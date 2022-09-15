KYK yurt ücretleri ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı (2022-2023 KYK yurt ücretleri)

Haberler 15.09.2022 - 10:08
KYK yurt ücretlerinin bu yıl ne kadar olacağı, binlerce üniversite öğrencisinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanması ve KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yurt kayıtları için harekete geçen öğrencilere müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında KYK yurt ücretlerinin bu yıl ne kadar olacağı belli oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum." diyerek KYK yurt ücretlerini açıkladı.
Buna göre; KYK yurt ücretleri bu yıl aylık 250 lira ve 450 lira arasında olacak.