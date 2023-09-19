KYK yurtları ne zaman açılacak? 2023 KYK yurt açılışında son durum

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarına kayıtlar, 16 Eylül Cumartesi günü sona erdi. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerinin ardından şimdi de yurtların açılış tarihine odaklandı. Peki, bu yıl KYK yurtları ne zaman açılacak?

KYK yurtları ne zaman açılacak? 2023 KYK yurt açılışında son durum - 1

KYK yurtları için sonuçlar ilan edilmişti. Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayı verilmesi gerekiyor. İlk kayıt ücretini süresinde ödemeyenlerin yurt hakkı geçersiz sayılacak. Öte yandan yurtlar için açılış tarihi de merak konusu. İşte, KYK yurtlarının açılış tarihinde son gelişmeler...

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KYK yurtları ne zaman açılacak? 2023 KYK yurt açılışında son durum - 2

2023-2024 KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

KYK yurtları açılış tarihi henüz açıklanmadı.

Yurt kayıtları geride kaldı. Şimdi ise ek kayıtlar gündemde.

KYK yurtları açılış tarihinin de yakın zaman içinde netlik kazanması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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KYK yurtları ne zaman açılacak? 2023 KYK yurt açılışında son durum - 3

YK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?


İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

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