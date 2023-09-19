KYK yurtları ne zaman açılacak? 2023 KYK yurt açılışında son durum
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarına kayıtlar, 16 Eylül Cumartesi günü sona erdi. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerinin ardından şimdi de yurtların açılış tarihine odaklandı. Peki, bu yıl KYK yurtları ne zaman açılacak?
KYK yurtları için sonuçlar ilan edilmişti. Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayı verilmesi gerekiyor. İlk kayıt ücretini süresinde ödemeyenlerin yurt hakkı geçersiz sayılacak. Öte yandan yurtlar için açılış tarihi de merak konusu. İşte, KYK yurtlarının açılış tarihinde son gelişmeler...