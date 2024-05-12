LGS 2024 sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınav yerleri için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi ( LGS) kapsamındaki merkezi sınav uygulamasında öğrenciler, Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava alınacaklar. Bu nedenle öğrenciler, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor.