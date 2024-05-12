LGS 2024 sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınav yerleri için tarih verdi
2 Haziran 2024'te yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav için hazırlıklar sürerken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. MEB LGS sınav yerleri için tarih verdi. Peki, LGS 2024 sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi ( LGS) kapsamındaki merkezi sınav uygulamasında öğrenciler, Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava alınacaklar. Bu nedenle öğrenciler, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor.