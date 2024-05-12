LGS 2024 sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınav yerleri için tarih verdi

2 Haziran 2024'te yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav için hazırlıklar sürerken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. MEB LGS sınav yerleri için tarih verdi. Peki, LGS 2024 sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

LGS 2024 sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınav yerleri için tarih verdi - 1

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi ( LGS) kapsamındaki merkezi sınav uygulamasında öğrenciler, Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava alınacaklar. Bu nedenle öğrenciler, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor.

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LGS 2024 sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınav yerleri için tarih verdi - 2

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer alacağı LGS sınav giriş belgeleri 24 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek.

LGS 2024 sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınav yerleri için tarih verdi - 3

Öğrencilerimizin fotoğraflı sınav giriş belgesi bu tarihten itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.

LGS 2024 sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınav yerleri için tarih verdi - 4

Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerini bulundurması gerekiyor.

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