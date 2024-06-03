LGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuçları için tarih verdi
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı. Sınav telaşını geride bırakan öğrenciler, sonuç heyecanı yaşıyor. Peki, LGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran 2024 tarihinde iki oturum halinde gerçekleştirildi. Merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapıldı.