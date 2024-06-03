LGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuçları için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı. Sınav telaşını geride bırakan öğrenciler, sonuç heyecanı yaşıyor. Peki, LGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuçları için tarih verdi - 1

LGS kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran 2024 tarihinde iki oturum halinde gerçekleştirildi. Merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapıldı.

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LGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuçları için tarih verdi - 2

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.


LGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuçları için tarih verdi - 3

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre, LGS sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuçları için tarih verdi - 4

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİLER NASIL YERLEŞECEK?

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.

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