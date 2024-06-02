LGS 2024 soru yorumları (Sözel - sayısal): LGS sınavı zor muydu?
LGS'nin (Liselere Geçiş Sistemi) tüm oturumlarının sona ermesinin ardından, sınavdan çıkan binlerce öğrenci, sınav yorumlarını araştırmaya başladı. "LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? "Türkçe ve matematik soruları nasıldı?" gibi sorulara yanıt arayan öğrenciler, sosyal medya üzerinden araştırma yapıyor. Sosyal medyadan yapılan LGS yorumlarını derledik.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 10.45'te sona erdi. 11.30'da başlayan ikinci oturum ise 12.50'de tamamlandı. Sınav heyecanını geride bırakan öğrenciler soruları değerlendiriyor.