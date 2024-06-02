LGS 2024 soru yorumları (Sözel - sayısal): LGS sınavı zor muydu?

LGS'nin (Liselere Geçiş Sistemi) tüm oturumlarının sona ermesinin ardından, sınavdan çıkan binlerce öğrenci, sınav yorumlarını araştırmaya başladı. "LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? "Türkçe ve matematik soruları nasıldı?" gibi sorulara yanıt arayan öğrenciler, sosyal medya üzerinden araştırma yapıyor. Sosyal medyadan yapılan LGS yorumlarını derledik.

LGS 2024 soru yorumları (Sözel - sayısal): LGS sınavı zor muydu? - 1

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 10.45'te sona erdi. 11.30'da başlayan ikinci oturum ise 12.50'de tamamlandı. Sınav heyecanını geride bırakan öğrenciler soruları değerlendiriyor.

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LGS 2024 soru yorumları (Sözel - sayısal): LGS sınavı zor muydu? - 2

LGS'nin 1. ve 2.oturumunun tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, sınavın nasıl zor mu yoksa kolay mı olup olmadığını sosyal medya üzerinden yorumlamaya başladı. İşte sınava giren öğrencilerden gelen bazı yorumlar;

LGS 2024 soru yorumları (Sözel - sayısal): LGS sınavı zor muydu? - 3

LGS ZOR MUYDI?

"Lgs cok zordu. Bir sene mezuna bırakacağım gibi."

"LGS çok güzel geçti galatasaray geliyor inşallah."

"Sınav çok iyi geçti ama matematik biraz zordu"

"Lgs cok zordu yaaaa"

"LGS'de sözel bölüm çok kolaydı ama sayısal baya zordu."

"Sınav çok iyi geçti ama matematik biraz zordu."

LGS 2024 soru yorumları (Sözel - sayısal): LGS sınavı zor muydu? - 4

"LGS’de Türkçe için yine aynı gerçeklik önümüze çıkıyor. Okuduğunu anlama-yorumlama ve muhakeme türündeki sorular ağırlıkta. "

"Umarım istediğim liseyi kazanırım fen bilgisi zordu."

"Sayısal baya zordu, sözel kolaydı."

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