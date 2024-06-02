LGS 2024 soru yorumları (Sözel - sayısal): LGS sınavı zor muydu?

LGS ZOR MUYDI?

"Lgs cok zordu. Bir sene mezuna bırakacağım gibi."



"LGS çok güzel geçti galatasaray geliyor inşallah."



"Sınav çok iyi geçti ama matematik biraz zordu"

"Lgs cok zordu yaaaa"



"LGS'de sözel bölüm çok kolaydı ama sayısal baya zordu."



"Sınav çok iyi geçti ama matematik biraz zordu."