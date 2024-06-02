LGS 2024 soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır, nasıl görüntülenir? (LGS sözel-sayısal soru ve cevap ekranı)
Liselere Geçiş Sistemi (LGS)2024 soruları ve cevapları için araştırmalar şimdiden başladı. LGS merkezi sınavına, isteyen öğrenciler girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek. Öğrenciler, LGS soruları ve cevaplara bakarak netlerini hesaplayabiliyor. Peki, LGS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır, nasıl görüntülenir?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan, ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşuyor. LGS'ye katılım sağlayan öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında sınavda çıkan soruların yayımlanacağı tarih geliyor.