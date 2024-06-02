LGS 2024 soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır, nasıl görüntülenir? (LGS sözel-sayısal soru ve cevap ekranı)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS)2024 soruları ve cevapları için araştırmalar şimdiden başladı. LGS merkezi sınavına, isteyen öğrenciler girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek. Öğrenciler, LGS soruları ve cevaplara bakarak netlerini hesaplayabiliyor. Peki, LGS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır, nasıl görüntülenir?

LGS 2024 soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır, nasıl görüntülenir? (LGS sözel-sayısal soru ve cevap ekranı) - 1

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan, ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşuyor. LGS'ye katılım sağlayan öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında sınavda çıkan soruların yayımlanacağı tarih geliyor.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS 2024 soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır, nasıl görüntülenir? (LGS sözel-sayısal soru ve cevap ekranı) - 2

LGS SORULARI GEÇEN YIL AYNI GÜN YAYIMLANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl merkezi sınavın sayısal ve sözel cevap anahtarları sınav sona erdikten sonra aynı gün erişime açılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde en kısa sürede LGS'de çıkan sözel ve sayısal testlerin online sistem üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

LGS 2024 soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır, nasıl görüntülenir? (LGS sözel-sayısal soru ve cevap ekranı) - 3

LGS SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?

Sınavda öğrencilere yöneltilen sorular ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak. 


LGS 2024 soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır, nasıl görüntülenir? (LGS sözel-sayısal soru ve cevap ekranı) - 4

LGS SONUÇ TARİHİ

Öğrenciler sınav kitapçıklarını sınava girdikleri okullardan alabilecek.

LGS merkezi sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.

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