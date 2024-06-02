LGS 2024 soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır, nasıl görüntülenir? (LGS sözel-sayısal soru ve cevap ekranı)

LGS SORULARI GEÇEN YIL AYNI GÜN YAYIMLANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl merkezi sınavın sayısal ve sözel cevap anahtarları sınav sona erdikten sonra aynı gün erişime açılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde en kısa sürede LGS'de çıkan sözel ve sayısal testlerin online sistem üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.